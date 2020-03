Actualidade

Um juiz do Tribunal de Díli absolveu hoje uma cidadã sul-coreana e uma timorense do crime de ultraje à bandeira timorense pela assinatura de mensagens como recordação da passagem da jovem sul-coreana por Timor-Leste.

Na sessão final do julgamento, que decorreu em tempo recorde, o juiz Antonio Fonseca considerou que "não foi provada" a intenção das jovens fazerem qualquer injuria à bandeira, o que seria necessário para se cumprirem os critérios do crime definido no código penal.

O juiz disse que só tinham sido deixadas mensagens positivas de saudade e de lembrança para a jovem, notando que não se cumpria o previsto no código penal.