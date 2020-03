Mau tempo

A chuva e o vento fortes que afetaram oito distritos de Portugal continental na noite passada e causaram dezenas de quedas de árvores acalmaram, apesar de ainda haver aviso emitido, segundo o IPMA e a proteção civil.

"O pior já passou. As maiores quantidades de precipitação já ocorreram e neste momento vamos ficar num regime de aguaceiros que serão fracos nas regiões sul e no norte podem ser ainda pontualmente fortes e acompanhados de trovoada", disse à agência Lusa a meteorologista Patrícia Gomes.

De acordo com a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento vai continuar a soprar com alguma intensidade nas terras altas e, por isso, ainda se há aviso amarelo para a previsão de vento forte com rajadas de 70 quilómetros por hora (km/h), sendo de 90 a 100 quilómetros nas terras altas.