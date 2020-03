Mau tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou entre as 00:00 e as 08:00 de hoje 315 ocorrências por causa do mau tempo, a maioria quedas de árvores e de estruturas, mas sem consequências graves.

Em declarações à agência Lusa, o comandante Carlos Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adiantou que até às 08:00 de hoje foram registadas 315 ocorrências, 203 das quais foram quedas de árvores e 24 inundações, por causa do vento e da chuva forte.

"Tivemos também algumas ocorrências relacionadas com pequenas inundações. Os distritos mais afetados pelo mau tempo foram os de Viseu com 54 quedas de árvores e Porto com 53, disse, salientando que até às 08:00 as ocorrências não causaram vítimas nem danos materiais avultados.