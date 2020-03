Actualidade

Executivos vão poder melhorar as suas capacidades de liderança através de um treino intensivo no mar, a realizar no final de maio, no âmbito de uma formação promovida pela Coimbra Business School.

Segundo o presidente da Coimbra Business School, Pedro Costa, esta formação inovadora de executivos "vai combinar a biomimética aplicada à liderança, com origem na Universidade da Califórnia, e os estudos do MIT (Massachusetts Institute of Technology) relacionados com a neurociência".

O curso "LeaderShip - Liderança e Alto Desempenho" terá 60 horas, 45 das quais serão passadas no mar a bordo de uma embarcação que recria as condições de uma caravela quinhentista.