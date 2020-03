Mau Tempo

As estradas de acesso ao maciço central da serra da Estrela foram hoje encerradas devido à queda de neve e às condições meteorológicas adversas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

De acordo com a fonte, os troços Piornos/Torre e Torre/ Lagoa Comprida foram encerrados às 07:25, situação que se mantinha às 10:30, sem previsão para a reabertura.

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê "precipitação, por vezes forte com trovoada e vento forte com rajadas", bem como "descida da temperatura mínima" e "queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, descendo a cota para 1.200/1.400 metros de altitude durante a manhã".