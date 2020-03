Actualidade

O avançado internacional suíço Haris Seferovic tem uma "lesão muscular na perna esquerda" e vai falhar a receção de hoje do Benfica ao Moreirense, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol.

Na lista de convocados hoje divulgada, Seferovic é o único ausente em relação às escolhas de Bruno Lage no último jogo, com os ucranianos do Shakhtar Donetsk, com o treinador 'encarnado' a manter os restantes 19 jogadores.

Seferovic, melhor marcador no campeonato da última época, com 23 golos, não tem sido uma primeira opção esta época, entrando muitas vezes como suplente e contabilizando seis golos, dois dos quais no campeonato.