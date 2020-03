Actualidade

Os utilizadores dos serviços de comunicações apresentaram 28 mil reclamações sobre os serviços postais em 2019, mais 18% do que no ano anterior, e as reclamações sobre comunicações eletrónicas diminuíram 1% para 71,8 mil, divulgou hoje a Anacom.

No total, os utilizadores de serviços de comunicações apresentaram cerca de 100,6 mil reclamações no ano passado, representando uma subida de 4% face a 2018, devendo-se este crescimento "ao aumento do volume de reclamações sobre os serviços postais", esclareceu, em comunicado, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Segundo o regulador, os CTT foram o prestador mais reclamado, sendo alvo de 83% do total das 28 mil reclamações relativas ao setor postal em 2019 e tendo aumentado em 12% as reclamações comparativamente a 2018, para 23 mil.