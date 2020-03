Covid-19

A epidemia causada pelo novo coronavírus provocou a morte de mais 12 pessoas entre domingo e hoje no Irão, elevando para 66 o número de mortos no país, anunciou o vice-ministro da Saúde, Aliréza Raïssi.

"Anunciamos 523 novos casos [de pessoas] infetadas [e] 12 novas mortes. O número total de mortes é, portanto, 66", de um total de 1.501 pessoas infetadas desde o início da doença no país, indicou Aliréza Raïssi em conferência de imprensa, em Teerão, capital iraniana.

"As províncias mais afetadas são as de Teerão, Qom (centro) e Gilan" (norte), declarou o vice-ministro, acrescentando que 291 pessoas recuperaram, mais 116 do que no dia anterior.