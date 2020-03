Actualidade

Pelo menos 50 pessoas morreram no domingo em três aldeias do estado de Kaduna, no norte da Nigéria, durante um ataque de cerca de 100 homens armados, anunciaram hoje as autoridades de segurança nigerianas.

Cerca de 100 homens armados, suspeitos de pertencer a um grupo que tem feito vários roubos e sequestros de gado, atacaram as aldeias de Kerawa, Zareyawa e Marina, no distrito de Igabi, disparando contra os moradores, saqueando e incendiando casas, de acordo com a polícia local.

"O comando da polícia recebeu um relatório desses ataques e enviámos homens para a área para reunir mais informações", disse à AFP o porta-voz da polícia estadual, Mohammed Jalige.