Covid-19

A Ordem dos Médicos (OM) recomendou hoje a criação de uma linha de financiamento para o novo coronavírus de forma a permitir que as instituições de saúde atuem com "autonomia, adaptabilidade e rapidez" na resposta "a uma situação muito dinâmica".

A medida faz parte de um conjunto de oito recomendações feitas pela Ordem dos Médicos na sequência do "surto pelo novo coronavírus e perante o que se conhece até ao momento", refere a OM em comunicado.

As propostas visam contribuir de "forma positiva para um melhor acompanhamento do que está a acontecer no terreno, para capacitar as instituições de saúde no sentido de poderem responder de forma ágil às necessidades logísticas e de recursos humanos e para conter a transmissão de casos em Portugal".