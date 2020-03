Covid-19

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, reúne-se hoje com associações empresariais para fazer uma avaliação "em concreto" do impacto económico do coronavíris-19, que teve origem na China, nomeadamente na área industrial, informou o primeiro-ministro.

Hoje, o ministro da Economia "está a reunir com as associações empresariais para detetar, em concreto, quebras em algumas cadeias de fornecimento, designadamente na área industrial, para componentes com origem na China", onde a doença parou fábricas e "está interrompido o fluxo de fornecimento de peças", afirmou António Costa, à margem da apresentação do novo programa de ação "Justiça + Próxima", em Lisboa.

"Isso obviamente tem consequências", disse o chefe do Governo, em declarações aos jornalistas, admitindo que o executivo irá igualmente "verificar outras" quebras.