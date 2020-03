Covid-19

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) manifestou hoje "alguma apreensão" devido ao novo coronavírus (Covid-19), que pode ter impactos na agricultura ao nível da "contenção de exportações" de produtos agrícolas.

"Em relação ao impacto que o coronavírus (Covid-19) possa trazer para a agricultura, esses impactos poderão refletir-se na exportação", afirmou Eduardo Oliveira e Sousa.

Isto, "se houver, como há nos outros setores, contenção de exportações e de consumos porque os mercados se vão ou se estão a fechar durante este período, enquanto a população não se habituar a viver com esta nova situação de saúde pública, como aconteceu com a gripe das aves há uns anos ou com outras epidemias", acrescentou.