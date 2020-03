Actualidade

O principal arguido no processo do atropelamento mortal do adepto italiano Marco Ficini junto ao Estádio da Luz, em 2017, afirmou hoje que ficou "em pânico" depois de o seu carro ter sido atacado e ficado com os vidros partidos.

Luís Pina descreveu hoje aos juízes o que se passou horas antes do jogo Benfica-Sporting, que aconteceu em 21 de abril de 2017, começando por explicar que tinha ido ao estádio "por volta das 19:30/20:00" levantar os bilhetes para o jogo, "mas, como estava muita gente", deixou os cartões de sócio e voltou já depois da 01:00.

"Só me apercebi que estava muita gente já na rotunda. Foi lá que apareceram à frente do carro, tentei assustá-los, guinei, mas numa questão de segundos aconteceu a fatalidade", explicou Luís Pina, referindo que o seu carro tinha sido atacado com pedras e barras de ferro, pelo que só tinha visibilidade se estivesse "inclinado para o lado direito, por cima das mudanças".