Actualidade

A Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva vai restaurar e digitalizar os oito mil volumes do Fundo Antigo, num projeto de valorização do acervo com documentos entre o século XV e XIX, anunciou hoje a Câmara de Viseu.

O projeto, que se deverá estender ao longo dos anos numa operação "delicada e paciente", pretende valorizar o Fundo Antigo da biblioteca, que conta com documentos com mais de 400 anos, disse à agência Lusa o vereador da Cultura do município, Jorge Sobrado.

"São documentos e obras muito diversas. Há desde forais da cidade e de localidades do concelho de Viseu, a obras de autores desse período, de diversa ordem e de diversos temas", explicou, referindo que há também "um acervo muito importante de jornais locais e regionais" do século XIX e início do século XX, bem como documentos relativos à governação de Viseu, que remontam ao século XVI.