COVID-19

As delegações de saúde dos Açores estão "acompanhar diariamente" cerca de 50 pessoas que, apesar de não apresentarem sintomas do novo coronavírus Covid-19, estiveram em países com muitos casos registados, como a Itália ou a China, foi hoje anunciado.

Segundo declarou à agência Lusa o diretor regional da Saúde, Tiago Lopes, os açorianos oriundos dos países com casos do novo coronavírus "foram sinalizados", estando a proceder-se ao "acompanhamento diário dessas pessoas" para se verificar se "desenvolvem alguns sinais ou sintomas que possam ser suspeitos de um possível caso".

Tiago Lopes referiu, por outro lado, que os potenciais portadores do novo coronavírus Covid-19 nos Açores estão a ser transportados para o hospital da Terceira através de avião militar e com recurso aos meios do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.