Guiné-Bissau/Eleições

As denúncias de ocupação de instituições públicas da Guiné-Bissau por militares continuam hoje, mas a situação em Bissau, capital do país, está calma, com o setor privado a funcionar com normalidade.

Numa mensagem divulgada na rede social Facebook, o primeiro-ministro, Aristides Gomes, denunciou que os militares ocuparam hoje, ao início da tarde, o Instituto Nacional de Segurança Social.

Enquanto isso, fotografias, também divulgadas na rede social Facebook, mostram Nuno Nabian no Palácio do Governo.