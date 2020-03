Actualidade

A edição deste ano do orçamento participativo (OP) da Câmara de Coimbra, no valor de 500 mil euros, é dedicada à candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura 2027 para envolver a comunidade no projeto.

Ao definir como tema do OP 2020 "Coimbra 2027: candidatura a Capital Europeia da Cultura", sob o lema "Correntes de mudança", a autarquia pretende "utilizar este instrumento de participação pública" como meio para envolver "ativamente a comunidade no processo da candidatura", disse hoje o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado.

Pretende-se que este seja mais um contributo para que "a candidatura de Coimbra seja ganhadora e inclusiva, agregadora" de "toda a cidade e de todos os conimbricenses", sublinhou o autarca socialista, esperando que "sejam muitos e bons" os projetos concorrentes ao OP para "beneficiarem a cidade e, sobretudo, a cidadania".