Covid-19

Os clubes da I e II Ligas de futebol vão acatar a realização de jogos à porta fechada ou o possível adiamento de jornadas, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) após reunião extraordinária.

A reunião da Comissão Permanente de Calendários da Liga decorreu hoje na sede daquele organismo, no Porto, com o foco no surto de coronavírus, definindo "os procedimentos a adotar em caso de agravamento da situação em Portugal", pode ler-se em comunicado.

"Caso seja decretada a realização de jogos à porta fechada, haverá acatamento nos jogos de competições profissionais por parte de todas as entidades envolvidas", lê-se numa lista de conclusões.