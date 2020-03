Actualidade

A Associação Palhaços d'Opital lançou hoje um concurso para pintura artística de quatro paredes do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra, que contribuam para tornar duas salas de espera mais acolhedoras e alegres, foi hoje anunciado.

"Pretendemos transformar duas salas de espera num local acolhedor, sereno e promotor da alegria, do bem-estar e da esperança, valorizando o espaço com intervenções artísticas plásticas", disse presidente da coletividade sediada em Coimbra, Isabel Rosado, em conferência de imprensa.

As intervenções artísticas abrangem duas paredes de duas salas de espera, numa perspetiva de criação de espaços "que sejam promotores do bem-estar e fortalecimento do estado anímico dos doentes e familiares", acrescentou.