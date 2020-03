Actualidade

O lucro da Impresa mais do que duplicou no ano passado, face a 2018, para 7,8 milhões de euros, divulgou hoje a dona da SIC e do jornal Expresso.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa adianta que "os resultados líquidos da Impresa atingiram 7,8 milhões de euros, um aumento de 4,7 milhões de euros relativamente ao período homólogo do ano passado (+150%)".

Em 2019, as receitas consolidadas ascenderam a 181,9 milhões de euros, mais 5,6% do que em 2018, sendo que para este valor "contribuíram, em particular, os aumentos nas receitas de publicidade (+7,4%) e IVR [chamadas de valor acrescentado] (+74,2%)", refere a dona da SIC.