Actualidade

O Tribunal de Aveiro condenou hoje a quatro anos de prisão efetiva um homem de 59 anos por ter agredido a mulher e o enteado com uma foice, na residência do casal, naquele concelho.

O tribunal deu como provado que, ao longo do relacionamento que mantiveram, o arguido e a mulher entraram em discussão com frequência praticamente diária.

Nessas alturas, o arguido injuriava a ofendida, tendo chegado a agredi-la com chapadas e pancadas com paus e ferros em diversas partes do corpo.