Actualidade

O presidente do Governo Regional da Madeira disse hoje que "não vale a pena fazer dramas" sobre a demissão do diretor clínico do Serviço de Saúde, assegurando que o exercício de funções nesta área "continua a funcionar em pleno".

"O direto clínico nomeado entendeu que não tinha condições para exercer o cargo e apresentou a demissão. Iremos encontrar uma solução como sempre encontramos, numa plataforma de diálogo, entendimento e cooperação entre todos os agentes da saúde na Madeira", disse à Lusa Miguel Albuquerque, explicando que o pedido de demissão de 33 diretores de serviço e coordenadores de unidades do Serviço Regional de Saúde da Madeira (Sesaram) "foi na sequência desse processo".

O presidente do Governo Regional da Madeira falava à margem de uma visita à 25.ª edição do Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas (SISAB), em Lisboa, onde se cruzou com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com quem trocou cumprimentos, sorriu para as fotos, brindou com vinhos regionais e petiscou produtos madeirenses, com destaque para a banana da Madeira.