Covid-19

A Direção-Geral de Saúde (DGS) confirmou hoje o segundo caso de infeção com o novo coronavírus em Portugal, um homem de 33 anos que está internado no Centro Hospitalar de São João, no Porto.

As autoridades de saúde anunciaram hoje de manhã em conferência de imprensa que havia um caso confirmado de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, e um caso suspeito que aguardava uma contra-análise.

Segundo a DGS, o resultado da contra-análise deu positivo, confirmando-se assim o segundo caso de Covid-19 em Portugal, um homem de 33 anos, que reportou os primeiros sintomas no dia 26 de fevereiro e tem uma ligação epidemiológica a Valência, em Espanha.