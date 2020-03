Covid-19

Os ministros das Finanças e os presidentes dos bancos centrais dos países do G7 têm uma reunião telefónica na terça-feira para coordenar a ação face à epidemia do novo coronavírus, que se propaga e ameaça a economia mundial.

O secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, e o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, "vão dirigir a reunião, por telefone, com os seus homólogos do G7, na terça-feira de manhã", hora de Washington, indicou uma porta-voz do Departamento do Tesouro, citada pela AFP.

A epidemia de coronavírus levou a uma queda nos mercados financeiros na semana passada, devido à preocupação com a consequências que terá na economia.