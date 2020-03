Actualidade

A SAD do Leixões admitiu hoje recorrer da proibição de dois anos sem poder participar em competições profissionais de futebol, fazendo-o mal conheça os factos que lhe foram imputados pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa.

"Ainda não foi disponibilizada a sentença e os seus fundamentos, pelo que ainda não sabemos do que fomos acusados", disse Paulo Lopo, presidente daquela SAD, adiantando que os leixonenses se sentem "claramente injustiçados pela condenação".

Na sexta-feira, o Leixões foi condenado a dois anos de proibição de participar nas I e II ligas, no âmbito do julgamento do processo denominado de Jogo Duplo, relacionado com a viciação de resultados no futebol profissional português.