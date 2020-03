Actualidade

O empresário e general angolano na reserva Bento dos Santos 'Kangamba', que foi detido no sábado por suspeitas de "burla por defraudação", saiu hoje em liberdade, mas está proibido de sair de Angola.

Segundo uma fonte judicial, Bento "Kangamba", que foi hoje ouvido na Direção Nacional de Ação Penal, foi posto em liberdade, ficando sujeito a termo de identidade e residência e apresentação periódica às autoridades e não poderá ausentar-se do país.

Bento 'Kangamba', que foi detido na província do Cunene, no sul de Angola, junto à fronteira com a Namíbia é suspeito de ter usado em proveito próprio cerca de seis milhões de dólares (cerca de 5,4 milhões de euros) "que lhe teriam sido entregues a pretexto de financiar uma campanha do seu partido [MPLA, partido no poder]", indicou a mesma fonte.