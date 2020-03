Migrações

A Comissão Europeia convocou para quarta-feira uma reunião extraordinária de ministros do Interior para ajudar a Grécia e a Bulgária, depois de a Turquia ter anunciado a abertura de fronteiras para deixar passar migrantes e refugiados.

A reunião discutirá ainda as tensões com a Turquia e o agravamento do conflito na Síria, que levou o Governo turco a tomar a decisão de abertura de fronteiras com a Grécia e a Bulgária, permitindo a entrada de milhares de pessoas.

"A reunião extraordinária de ministros do Interior, na quarta-feira, será uma oportunidade para adotar medidas de apoio", disse a vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, na sua conta da rede social Twitter.