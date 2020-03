Montijo

O primeiro-ministro fez hoje um apelo ao "bom senso" no conflito entre o Governo e as autarquias da região de Lisboa e Setúbal que se opõem à construção do novo aeroporto do Montijo, e com quem irá reunir-se na quarta-feira.

"Acredito sobretudo que o bom senso prevalecerá", afirmou António Costa aos jornalistas, questionado sobre se ainda acredita que o novo aeroporto vai ser construído, após uma visita ao centro de contacto Saúde24, em Lisboa, no dia em que foram confirmados os primeiros casos de infeção, em Portugal, com o novo coronavírus.

O chefe do executivo afirmou que "ao longo destes anos" o governo "tem mantido um contacto permanente com todos os autarcas da região de Lisboa" e que é nesse quadro que irá ter "mais uma série de reuniões com os seis presidentes dos municípios que têm de se pronunciar sobre esta matéria".