Covid-19

Lisboa, 02 mar 2020 - A organização da ModaLisboa, cuja 54.ª edição decorre entre quinta-feira e domingo, admitiu hoje a possibilidade de a iniciativa decorrer "à porta fechada", no caso de agravamento da propagação do surto de Covid-19 em Portugal.

Num comunicado hoje divulgado, no qual apresenta o "plano de contingência perante o Covid-19", a organização da ModaLisboa refere que "o evento poderá ser realizado à porta fechada no caso de a situação se agravar, com emissão em 'livestream' [direto 'online'] dos desfiles".

"Esta decisão será tomada em última instância e em caso de necessidade ou indicação das autoridades locais e nacionais de saúde", sublinha a organização.