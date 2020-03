Covid-19

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) assumiu hoje "surpresa" pela ausência de resposta da Direção-Geral da Saúde a dois pedidos de informação da entidade sobre os procedimentos a adotar relativamente à epidemia de Covid-19.

"[Revelo] surpresa pelo facto de já termos contactado por duas vezes a Direção-Geral da Saúde relativamente à questão do coronavírus e não termos tido, até ao momento, qualquer informação. Não se trata apenas de ter informações relativas à nossa participação nos Jogos Olímpicos, porque esperamos recebê-las quer do Comité Organizador, quer do Comité Olímpico Internacional, mas relativamente à situação das delegações desportivas nacionais que têm um conjunto de provas agendadas e de estágios em vários países por esse mundo fora e estão naturalmente preocupadas sem saber o que devem fazer", explicou José Manuel Constantino.

O presidente do COP indicou que endereçou dois ofícios à Direção-Geral da Saúde, em 04 e 26 de fevereiro, não tendo obtido qualquer resposta.