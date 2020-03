Covid-19

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) recomendou hoje que, face ao surto de Covid-19, os fiéis recebam a comunhão na mão e que se omita, enquanto continuar a situação de risco, o gesto da paz nas eucaristias.

Em comunicado hoje divulgado, o Conselho Permanente da CEP apelou "à serenidade e ao incremento da prevenção nos cuidados de higiene", defendendo que sejam seguidas "estritamente as indicações e normas da Direção-Geral da Saúde".

"Como em situações semelhantes e em sintonia com outras conferências episcopais e dioceses, e para evitar situações de risco, recomendamos algumas medidas de prudência nas celebrações e espaços litúrgicos, como, por exemplo, a comunhão na mão, a comunhão por intinção [molhar a hóstia no vinho consagrado] dos sacerdotes concelebrantes, a omissão do gesto da paz e o não uso da água nas pias batismais".