Actualidade

O antigo Presidente brasileiro Lula da Silva recebeu esta tarde o título de cidadão honorário da capital francesa, mostrando-se comprometido a lutar contra o atual Governo no Brasil.

"Estou muito motivado e podem acreditar numa coisa. Eu tenho 74 anos de idade, mas tenho energia de 30 [...]. Estou mais motivado que nunca a reconquistar a democracia no nosso país e o direito do nosso povo ser feliz", afirmou Luiz Inácio Lula da Silva no seu discurso, na Câmara Municipal de Paris, perante centenas de pessoas em Paris.

O antigo Presidente da República do Brasil foi recebido nos salões nobres da Câmara Municipal de Paris esta tarde, tendo a seu lado a sua sucessora, Dilma Roussef, e Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores na última eleição presidencial brasileira (2018), e recebeu das mãos da autarca parisiense, Anne Hidalgo, o título de cidadão honorário da capital.