Covid-19

O caso suspeito do novo coronavírus em investigação na ilha de São Vicente é um cidadão cabo-verdiano que esteve num evento em Portugal com um caso de Covid-19 confirmado, disse hoje o ministro da Saúde de Cabo Verde.

O anúncio foi feito pelo governante, Arlindo do Rosário, numa declaração à imprensa ao início da noite de hoje, no Hospital Dr. Baptista de Sousa, no Mindelo, ilha de São Vicente, mas sem adiantar mais pormenores ou identificando a pessoa em questão, que já se encontra internado e em situação "estável" naquela unidade hospitalar.

O ministro da Saúde disse apenas que o caso se enquadra nos requisitos para ser analisado e despistado como tal e que a pessoa em causa esteve recentemente em Portugal, "num evento com um caso" do novo coronavírus "confirmado" .