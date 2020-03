Actualidade

O Benfica empatou hoje 1-1 na receção ao Moreirense, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite ao FC Porto assumir a liderança isolada da prova.

Um golo de Fábio Abreu, aos 65 minutos, colocou a formação de Moreira de Cónegos na frente do marcador, já depois de Pizzi, aos 49, ter falhado uma grande penalidade para os 'encarnados', jogador que, aos 90+1, empatou a partida, na recarga a uma outra grande penalidade.

Com este resultado, o Benfica fecha a jornada na segunda posição com 58 pontos, a um do FC Porto, novo comandante, que hoje venceu em casa do Santa Clara por 2-0, enquanto o Moreirense sobe ao 11.º lugar com 27 pontos.