Guiné-Bissau/Eleições

O primeiro-ministro guineense Nuno Nabian, nomeado pelo autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau Umaro Sissoco Embaló, disse hoje acreditar que as divergências políticas no país vão ser ultrapassadas.

"Eu acredito na Guiné-Bissau, acredito que seremos capazes de ultrapassar as nossas divergências políticas e interpretar o voto popular, que não se cansa de insistir sobre a necessidade de encontrarmos fórmulas mais adequadas para uma partilha de poder", afirmou Nuno Nabian, num discurso proferido durante a tomada de posse do seu Governo, hoje à noite no Palácio Presidencial, em Bissau.

No discurso, Nuno Nabian disse também acreditar que o seu Governo vai ser "capaz de assegurar ao povo da Guiné-Bissau um crescimento mais inclusivo" com a defesa dos seus bens e garantias de acesso à educação, saúde e habitação, bem como aos bens essenciais.