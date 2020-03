Covid-19

O segundo caso suspeito de infeção pelo Covid-19 nos Açores teve resultado negativo, revelou hoje o Governo Regional.

"A Autoridade Regional de Saúde informa que o caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus Covid-19 nos Açores, um indivíduo do sexo masculino, de 24 anos, residente em São Miguel, que passou por Itália entre os dias 19 e 25 de fevereiro, teve resultado negativo após realização de análises laboratoriais", lê-se numa nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do executivo açoriano.

O homem tinha sido transportado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira no domingo à noite.