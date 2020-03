Venezuela

A imprensa venezuelana divulgou hoje dados nos quais se aponta que as Forças de Ações Especiais (FAES) da Venezuela, assassinaram, 121 pessoas durante o mês de janeiro, quase quatro vezes mais que em dezembro de 2019.

"As FAES começaram o 2020 matando quase quatro vezes mais que em dezembro. As FAES retomaram fortemente a sua atividade letal em janeiro de 2020 e foram responsáveis pela morte de 121 cidadãos em comparação com as 31 pessoas que morreram pelas mãos dessa força policial em dezembro de 2019", explica o jornal venezuelano Tal e Qual.

O jornal explica que o maior número de "execuções" tiveram lugar no estado de Zúlia (24), seguindo-se Lara (18), Miranda (16) Barinas (9), o Distrito Capital (8), Arágua (7), Anzoátegui e Carabobo (cada um com 6) , Nova Esparta e Yaracuy (cada um com 5), Bolívar e Mérida (4 cada um), Portuguesa e Falcón (3 cada), Táchira (2) e Vargas (1).