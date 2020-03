Actualidade

O presidente da Câmara do Porto revelou estar à espera de uma resposta da ministra da Saúde sobre a intenção do município adquirir o antigo Hospital Joaquim Urbano.

"Sondamos a Sr.ª. ministra da Saúde, no sentido de saber se o município do Porto poderia adquirir o hospital Joaquim Urbano para aí ter uma comunidade mais alargada e prestar serviços de outra natureza", afirmou, na Assembleia Municipal do Porto, na segunda-feira, Rui Moreira.

O autarca, que respondia a uma questão levantada pela deputada do PSD Mariana Macedo sobre qual a estratégia para a reintegração dos sem-abrigo, adiantou estar ainda à espera "de respostas" por parte da ministra Marta Temido que "mostrou muito interesse" na proposta.