Actualidade

O primeiro-ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou "uma grande vitória" nas eleições legislativas, enquanto o principal rival, Beny Gantz, pediu para se esperar pelos resultados finais para saber se existe maioria parlamentar.

"É uma vitória contra todas as probabilidades", declarou na segunda-feira à noite Netanyahu, perante centenas de apoiantes reunidos na sede de campanha.

"Conversei recentemente com todos os líderes das fações de direita. Faremos tudo para formar um amplo governo que seja bom para Israel", disse o líder do Likud (direita), acrescentando que as reuniões com os restantes partidos vão começar na próxima terça-feira.