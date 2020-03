EUA/Eleições

Os ex-candidatos democratas à Casa Branca Beto O'Rourke, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar anunciaram na segunda-feira, véspera da decisiva "super terça-feira", o apoio ao ex-vice-Presidente norte-americano Joe Biden.

"Vou votar em Joe Biden", anunciou Beto O'Rourke ao lado de Joe Biden, num comício do ex-vice-Presidente de Barack Obama, em Dallas, no estado do Texas, depois da senadora Amy Klobuchar e do antigo 'mayor' Pete Buttigieg terem também demonstrado publicamente que apoiam Biden.

O'Rourke foi um dos primeiros a abandonar a candidatura à Casa Branca, no ano passado, depois de não ter conseguido recuperar o entusiasmo, o interesse e os fundos arrecadados aquando da candidatura ao Senado em 2018.