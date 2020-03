Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, reiterou que "não se justifica um prolongamento de 250 metros" do quebra-mar do Porto de Leixões, acrescentando que o município "não se vai calar" nesta matéria.

O autarca, que respondia, na Assembleia Municipal do Porto, na segunda-feira, a uma questão colocada pela deputada do PAN Bebiana Cunha, afirmou que "os 50 metros a mais que vão ser construídos" vão ter várias consequências, nomeadamente, no que concerne à ordem costeira, qualidade das águas e ondulação.

"Na minha ótica, e experiência profissional, não se justifica um molhe com mais de 200 metros para os navios que desejavelmente hão de entrar em Leixões, esta continua a ser a minha convicção (...) portanto, nós, não nos calamos", reiterou Rui Moreira.