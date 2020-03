Actualidade

O antigo ministro da Saúde António Correia de Campos retirou-se da eleição a um segundo mandato à frente do Conselho Económico e Social (CES), depois de dois 'chumbos' do parlamento, revelou hoje à Lusa.

"Não vou candidatar-me à terceira eleição. Não vou, por razões puramente pessoais, as mesmas razões pelas quais me candidatei em dezembro e, agora, são as mesmas razões, pelas quais tenho de guardar reserva", afirmou António Correia de Campos.

A Assembleia da República voltou a 'chumbar' na sexta-feira o nome de Correia de Campos para um segundo mandato na presidência do CES, depois de uma primeira recusa em dezembro do ano passado.