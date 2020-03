Actualidade

(CORREÇÃO NO 12.º PARÁGRAFO) Porto, 03 mar 2020 (Lusa) - O presidente da Câmara Municipal do Porto defendeu, a propósito dos alegados casos de censura no Teatro Municipal, que a cidade precisa de apostar em "espaços intermédios" que permitam novas companhias de teatro e grupos "mais pequenos" atuar.

"Nós precisamos de ter espaços intermédios não programados pelo Teatro Municipal, que permitam que as novas companhias, grupos mais pequenos e mais jovens possam fazer a sua vida e isso terá de ser a próxima aposta da cidade. Acredito que por aí conseguiremos resolver a pressão", afirmou na Assembleia Municipal do Porto desta segunda-feira, Rui Moreira.

A afirmação do autarca surgiu no seguimento da intervenção do deputado socialista Rui Lage, que, durante a sessão admitiu ter sido "com grande surpresa" que voltou a "ouvir falar de censura no Porto a propósito de política cultural".