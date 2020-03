Actualidade

A bolsa de Lisboa seguia hoje a subir perto de 2%, em linha com as congéneres europeias, com as ações da Galp e da EDP a puxar pelos ganhos das negociações.

O principal índice de referência, o PSI20, seguia a avançar 1,99% para 4.911,99 pontos, com 17 empresas em alta e uma inalterada (Ibersol).

As ações dos CTT e da Sonae capital eram as que mais subiam, com valorizações de 4,02% e 3,99% para 2,43 euros e 0,68 euros, respetivamente.