Actualidade

A taxa de desemprego na zona euro manteve-se em janeiro nos 7,4%, o mesmo valor do mês anterior e que constitui o registo mais baixo desde a publicação mensal do indicador, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

Os dados hoje publicados pelo gabinete oficial de estatísticas da UE revelam que a taxa de desemprego no conjunto da União Europeia também seguiu inalterada no primeiro mês do ano, face a dezembro de 2019, nos 6,6%, igualmente o valor mais baixo desde a publicação mensal deste indicador, em 2000.

Portugal contrariou a tendência, ao registar um aumento de 6,7% em dezembro passado para 6,9% em janeiro, um valor abaixo da média da zona euro mas superior à média da UE.