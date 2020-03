Covid-19

O espetáculo de Gonçalo M. Tavares e Os Espacialistas previsto para hoje em Coimbra foi adiado para dia 10, por precaução, por o escritor ter participado no festival Correntes d'Escrita, onde esteve Luis Sepúlveda, diagnosticado com coronavírus.

Numa nota publicada na rede social Facebook no final da tarde de segunda-feira, o Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV) explicou que, embora Gonçalo M. Tavares não tenha tido contacto com o escritor Luis Sepúlveda no festival Correntes D'Escrita e tenha passado os últimos dias sem quaisquer sintomas, optou por adiar o espetáculo "como medida de precaução e de responsabilidade pessoal".

O jornal espanhol La Voz de Asturias noticiou no sábado que Sepúlveda, de 70 anos, é o primeiro caso confirmado na região das Astúrias, em Espanha, e está em isolamento no Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo.