Covid-19

O PCP defendeu hoje um reforço das medidas de prevenção no plano de saúde pública articuladas com a criação e meios de resposta clínica na sequência da confirmação de dois casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal.

Em comunicado e na sequência da confirmação na segunda-feira de dois casos positivos do novo coronavírus em Portugal, o PCP destaca a importância do reforço das medidas de prevenção em detrimento da "procura sensacionalista e alarmista que tem rodeado a cobertura mediática deste surto epidémico, geradora de um clima de intranquilidade desproporcionado".

No entendimento do PCP, é muito importante criar medidas de capacitação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no sentido de o preparar "para eventuais exigências que se venham a colocar".