Actualidade

A economia da África do Sul entrou na segunda recessão em dois anos, registando um crescimento negativo de 1,4% no último trimestre do ano passado, depois de ter registado uma contração de 0,8% no trimestre anterior.

"A África do Sul entrou na terceira recessão desde 1994", anunciou hoje o organismo oficial de estatísticas no Twitter, confirmando a queda que foi motivada principalmente pelos cortes energéticos, que afetaram a produção e a confiança dos empresários.

No total do ano de 2019, a economia registou um crescimento negativo de 0,5% face ao ano anterior, sendo a segunda quebra no PIB desde que o Presidente, Cyril Ramaphosa, chegou ao poder no início de 2018.