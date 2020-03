Actualidade

A quinta edição da Coimbra BD - Mostra Nacional de Banda Desenhada vai decorrer entre quinta-feira e domingo, na Casa Municipal da Cultura, com exposições, oficinas, apresentações de livros e um desfile de 'cosplay'.

A 5.ª edição da mostra vai contar com a presença de 12 autores nacionais e um internacional, para além de editores e livreiros especializados da área, refere a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O programa conta com uma dezena de exposições e oficinas, bem como com uma conferência sobre o "25 de Abril e a Banda Desenhada", que decorre no primeiro dia do Coimbra BD.