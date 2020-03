Covid-19

O ministro da Economia garantiu hoje que trabalhadores do setor privado que tenham de faltar devido ao Covid-19, por determinação da autoridade de saúde, vão receber "integralmente" o rendimento, numa "baixa paga a 100% desde o primeiro dia".

"O Governo vai considerar as ausências determinadas pela autoridade de saúde como uma baixa por internamento paga a partir do primeiro dia. Será, portanto, uma baixa paga a 100% para o setor privado", disse Pedro Siza Vieira no Porto, em declarações aos jornalistas antes da sessão de aertura da 3.ª Conferência do Fórum Permanente para as Competências Digitais - INCoDe.2030, no Porto.

O ministro acrescentou que as ausências relacionadas com o surto de coronavírus, tal como no setor público, serão "pagas integralmente desde o primeiro dia, sem qualquer perda de rendimento".